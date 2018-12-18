Беднее, но с ракетами: как Москва противостоит деньгам США

«Подписанный в 1987 году договор что означал? Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 км до 5000 км. Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были ракеты и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения СССР это было одностороннее разоружение», — заявил президент России.

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Впоследствии, как отметил Владимир Путин, у Москвы появилось оружие подобного характера, что вызвало беспокойство Вашингтона. В частности, глава государства напомнил о применении российских ракет из акватории Средиземного и Каспийского морей для удара по формированиям террористов в Сирии.

«У нас появилось и другое оружие. Это ракета Х-101 воздушного базирования... Но по дальности 4500 км...

Может быть, это забеспокоило наших партнеров? Но это не нарушение ДРСМД...

Да, меняется ситуация, она поменялась, но не за счет того, что мы нарушили договор», — заключил президент России, отметив нарушения указанного соглашения Вашингтоном, который, в частности, размещает на территории Румынии и Польши системы ПРО Aegis и использует ударные беспилотники.

Вместе с тем в случае выхода Соединенных Штатов из ДРСМД возникает проблема — как сохранить баланс сил, если США тратят на оборону почти в 15 раз больше, чем Россия? По словам главы государства, это возможно за счет принятия на вооружение новых и перспективных образцов вооружения и военной техники, в частности гиперзвуковых крылатых ракет.

Уже сегодня на опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Им выполнено 89 полетов на патрулирование в акватории Черного и Каспийского морей.

С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет».

Успешно проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты комплекса стратегического назначения «Сармат».

В 2019 году заступит на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с планирующим крылатым блоком «Авангард».

Все эти средства обеспечат гарантированное преодоление самых современных противоракетных систем. Кроме того, начаты испытания головной подводной лодки проекта «Борей-А» «Князь Владимир», отличающейся повышенной скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами.

Уровень современного и перспективного вооружения в стратегических ядерных силах России уже достигает 82%, а в 2019 году станет еще больше.

На укрепление потенциала стратегических ядерных сил в ходе Коллегии Минобороны обращал внимание и президент России. Эту задачу глава государства обозначил в числе первых.

Дела бюджетные

Что касается расходов на оборону в России и Соединенных Штатах, то они существенно отличаются и по абсолютным величинам, и по своей структуре.

В частности, в отличие от Соединенных Штатов, на фоне общего уменьшения бюджета Министерства обороны России с 2017 до 2019 года (на 19%) наблюдается снижение доли военных расходов в бюджете страны (на 2,3%) и валовом внутреннем продукте (на 0,5%).

И наоборот, в США на фоне общего увеличения бюджета министерства обороны с 2017 до 2019 года (на 15%) наблюдается повышение роли военных расходов в бюджете страны (на 0,6%) и валовом внутреннем продукте (на 0,2%).

В 2017 году бюджет министерства обороны Российской Федерации был в 10,6 раза меньше, чем военный бюджет США, и составлял 19,3% от бюджета страны и 3,4% от валового внутреннего продукта.

В США в этом же году военные расходы составляли 14,3% от бюджета страны и 2,9% от валового внутреннего продукта.

Примерно такие же тенденции сохранялись и на протяжении 2018 года. Бюджет министерства обороны Российской Федерации был в 13,4 раза меньше, чем военный бюджет США, составлял 17,3% от бюджета страны (уменьшился на 2%) и достигал 2,9% от валового внутреннего продукта (уменьшился на 0,5%). В США в 2018 году военные расходы составляли 14,7% от бюджета страны и 3,0% от валового внутреннего продукта.

На 2019 год картина будет выглядеть следующим образом. Бюджет министерства обороны Российской Федерации будет в 15,1 раза меньше, чем военный бюджет США. Он составит 17,0% от бюджета страны (уменьшится на 0,3%) и по-прежнему останется на уровне 2,9% от валового внутреннего продукта.

Если сравнивать статьи военных расходов по оснащению войск (сил) вооружением, военной и специальной техникой, то на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы России расходовала намного меньше, чем Соединенные Штаты Америки: в 19,8 раза в 2017 году, в 26,6 раза в 2018 году, и планируется на 2019 год — в 34,7 раза.

На закупки вооружения и военной техники Россия тратит гораздо меньше, чем США: в 5,2 раза в 2017 году, в 6,8 раза в 2018 году, и на 2019 год этот показатель будет в 8,2 раза меньше аналогичных американских трат.

Аналогичным образом выглядит картина и по расходованию средств на ремонт вооружения и военной техники. Россия потратила на эти статьи меньше, чем США: в 7,4 раза в 2017 году, в 8,2 раза в 2018 году, в 2019 году эта цифра будет выглядеть меньше аналогичной американской в 10,5 раза.

Сравнительная структура бюджетов Минобороны России и миноброны США за 2018 и 2019 годы также наглядно демонстрирует конкурентные трудности.

В будущем году бюджет российского Минобороны, выделяемый на оснащение ВС РФ и федеральные целевые программы, сократится. В то же время увеличатся расходы на жилищное обеспечение и содержание Вооруженных сил, то есть выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу, МТО ВС РФ, строительство объектов вне ГПВ, медицинское обеспечение, образование, международную деятельность. В 2018 году Минобороны РФ потратило на эти статьи расходов 48,1% бюджета, в 2019 год потратит 49,9%.

Сравнительная структура бюджета минобороны США за 2018 и 2019 год выглядит несколько по-другому. В будущем году как минимум на 0,1% увеличатся расходы на многие статьи расходов, в том числе на боевую подготовку и материально-техническое обеспечение войск, закупку вооружений, НИОКР и строительство военных объектов.

При таких расходах на оборону обеих сторон паритет или баланс сил можно обеспечить только за счет асимметричных ходов и ответов, а также наличия на оснащении вооружения, которым не располагает противник.