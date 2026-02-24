Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта

Юрист Южалин: россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта

На Международный женский день россиян ждут длинные выходные. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Он пояснил, что в связи с праздником выходной день с воскресенья, 8 марта, переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта. Это позволит сотрудникам с пятидневной рабочей неделей получить трехдневный отдых: с субботы, 7-го, по понедельник, 9 марта, включительно.

Юрист напомнил, что выход по просьбе работодателя на работу в праздничный день должен оплачиваться в двойном размере или компенсироваться другим выходным по выбору сотрудника.

24 февраля эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что после трехдневных выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, в России началась короткая рабочая неделя. По ее словам, праздничный день 23 февраля выпал на понедельник, поэтому рабочая неделя будет сокращенной, а сразу за ней последуют обычные выходные.

Ранее экономист рассказал о влиянии трех выходных на 23 февраля на зарплату.