Захарова призвала создать российский сегмент-ИКТ на фоне глобального сбоя Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live» призвала создать в России собственный интернет на фоне глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp.

«Мы должны понимать, что подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в США», — считает Захарова.

Она также подвергла критике позицию тех экспертов, которые утверждают, что стимуляция собственного сегмента приведет к исключению из мировой сети.

«Вот вчера вам все показали. Не мы себя выключаем, а у них падают технологии до такого уровня, что <…> три с половиной миллиарда человек оказались отключены», — указала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сбой Facebook призвал задуматься о роли интернета в жизни.

Вечером 4 октября, около 18:40 по московскому времени, произошел масштабный сбой Facebook и сервисов, принадлежащих компании. На протяжении почти семи часов Facebook, Whatsapp, Instagram и другие проекты Цукерберга были недоступны во многих уголках мира.