Названа причина сбоя в работе Facebook

Причиной сбоя в работе сервисов Facebook стали обновления протокола динамической маршрутизации. Об этом рассказал журналистам член команды компании по восстановлению, сообщает РИА Новости.

Сейчас работа сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp начинает восстанавливаться, наблюдается рост трафика.

Instagram, Whatsapp, Facebook, Google не работали более 6 часов. Самое масштабное падение сервисов бигтеха в истории Интернета.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем Gmail (почтовая служба от компании Google) стала очередным сервисом, в работе которого в понедельник случился сбой.