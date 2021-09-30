Популярная игра ломает видеокарты

На форуме Reddit появилась ветка обсуждений, в которой пользователи жалуются на сломанные видеокарты из-за популярной MMORPG от Amazon — New World.

В ветке под названием «Сломала ли New World вашу видеокарту?» множество пользователей рассказывают, как игра каким-то образом выводит из строя видеокарты Gigabyte RTX 3080 и 3090.

«У меня это случилось только вчера после двух часов игры. Та же RTX 3090 FTW3. Отправляю завтра на ремонт. Хотел бы я знать об этом раньше...», — описал свой случай пользователь Reddit с ником PracticalStudent4106.

Похожая проблема наблюдалась ещё на этапе бета-тестирования игры, однако тогда это касалось видеокарт от EVGA. Компания позже заявила, что поломка подходит под гарантийный случай и всем, столкнувшимся с проблемой, заменят их графические процессоры.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о причинах ажиотажа вокруг New World.