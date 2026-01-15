Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Врач Махова: подготовиться к крещенским купаниям поможет спорт и закаливание

Подготовка к крещенским купаниям должна включать в себя регулярные занятия спортом, длительное закаливание и сбалансированную диету. Об этом РИА Новости рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

По ее словам, регулярные занятия спортом помогут повысить выносливость, а сбалансированная диета — поддержать иммунитет.

Сразу после купания врач советует вытереться насухо, надеть сухую одежду и выпить теплый напиток, это позволит избежать переохлаждения.

До этого терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что крещенские купания в проруби — серьезное испытание для организма, особенно для неподготовленного человека.

Напомним, праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день в России традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в специально оборудованных купелях и водоемах.

