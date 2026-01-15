Размер шрифта
Устриц хотят выращивать в Азовском море

Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы кабмина.

«Срок реализации — 2030 год. Ответственный исполнитель — Росрыболовство, Минобрнауки России», — говорится в документе.

В публикации отмечается, что сегодня в России устриц выращивают на Черном море, а также на Дальнем Востоке.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что устрицы не должны облагаться льготным налогом — это не продукт массового потребления. Его позицию поддержал в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов. Депутат также возмутился, что на Урале и в Москве россияне одинаково платят за устрицы.

По мнению парламентария, богатые россияне должны платить больше за устрицы. На вырученные деньги, как считает Наумов, необходимо организовать финансовую помощь для многодетных и пенсионеров.

Ранее россиянам объяснили, как вычислить несвежие морепродукты в магазине.

