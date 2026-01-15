Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко

Президент США Дональд Трамп в шутку предложил журналистам попробовать несвежее молоко из бутылки в ходе пресс-конференции в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас здесь есть молоко. Оно стоит уже пять дней... Я принес его, чтобы пресса могла попробовать» — сказал он.

Отмечается, что члены администрации смеялись над шутками президента. По словам Трампа, в детстве все пили из одной бутылки, после чего предложил журналистам, если они доверяют друг другу, попробовать напиток.

Это произошло на фоне решения администрации США обеспечить государственные школы цельным молоком в рамках программы, запущенной в 1942 году, но замороженной в 2012 году с целью снизить уровень детского ожирения.

Трамп, в свою очередь, отметил, что молоко способствует развитию когнитивных способностей и является лучшей альтернативой сокам и газированным напиткам. Как отметил президент США, именно благодаря молоку он смог успешно сдать ряд когнитивных тестов.

Ранее Трамп в шутку заявил, что он умнее журналистов.