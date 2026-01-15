Размер шрифта
Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево

Рейс в Тегеран вернется в Шереметьево после закрытия неба Ирана
Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт Шереметьево на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что самолет Airbus A321 вылетел из столичного аэропорта в 23:06 мск. Он долетел до Волгоградской области, а после развернулся и направился в Москву.

Самолет успешно вернулся в Шереметьево.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что администрация США может нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа.

Недавно глава Белого дома призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Часть персонала уже покинула авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которую используют ВВС США, из-за эскалации напряженности в регионе.

Ранее востоковед оценил вероятность нападения США на Иран.

