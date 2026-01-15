Размер шрифта
Экипаж Crew-11 с заболевшим астронавтом отстыковался от МКС

Корабль экипажа Crew-11 с заболевшим астронавтом на борту отстыковался от МКС
SpaceX

Космический корабль Crew Dragon с заболевшим астронавтом на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция с места событий велась на странице NASA в соцсети X.

Ожидается, что возвращение эвакуированных астронавтов завершится приводнением у побережья Калифорнии в 3:41 утра четверга по местному времени (14:41 мск).

Отмечается, что экипаж Crew-11 выполнил свою миссию. Возвращение команды на Землю состоится досрочно в связи с тем, что у одного из астронавтов возникли проблемы со здоровьем.

На космической станции останется только один астронавт NASA Кристофер Уильямс. Кроме того, на МКС остались космонавты «Роскосмоса» Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков, который возглавил 74-ю экспедицию накануне.

В NASA подчеркивали, что подобная медицинская эвакуация с МКС проводится впервые, поэтому процедура передачи командования также оказалась нестандартной. Изначально Финк планировал передать руководство будущему командиру Crew-12 — астронавту Джессике Меир, прибытие которой на станцию ожидается в феврале.

Ранее в NASA выразили надежду, что российские космонавты помогут с эксплуатацией американских систем на МКС.

