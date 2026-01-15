Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Волгоградскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он подчеркнул, что на данный момент повреждений объектов и пострадавших нет.

11 января стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на территории нефтебазы в Волгоградской области, возникшее в связи с падением обломков сбитого украинского дрона.

Утром 10 января губернатор Волгоградской области сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, дроны сбили в небе над Октябрьским районом. В результате падения их фрагментов на расположенной здесь нефтебазе начался пожар. На место происшествия направили сотрудников экстренных и оперативных служб. Кроме того, в Октябрьской школе №2 организовали пункт временного размещения на случай эвакуации жителей домов, расположенных рядом с нефтебазой.

Ранее часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ.