Разведчики Южной группировки активно используют беспилотники под Константиновкой

Российские разведчики Южной группировки войск с помощью дронов расчищают штурмовым подразделениям путь под Константиновкой в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости рассказал разведчик с позывным «Юрист».

Он пояснил, что задачей разведчиков является вскрытие позиций расчетов беспилотников противников и их поражение FPV-дронами. Также российские беспилотные летательные аппараты уничтожают вражескую технику, с помощью которой производится ротация личного состава, завозятся боеприпасы и имущество.

После изоляции района, в котором противник уже не может действовать свободно, туда заходят штурмовые группы пехоты. «Юрист» подчеркнул, что штурмовиков всегда сопровождают беспилотники, которые ведут разведку минных полей, огневых точек и украинских позиций.

14 января сообщалось, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции начали применять при штурмах новую тактику, которая получила название «воздушный конвой». Суть тактики заключается в том, что идущие в атаку отряды пехоты с воздуха прикрывает связка беспилотников, состоящая из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. В этой паре БПЛА-разведчик отвечает за обнаружение беспилотников противника, а БПЛА-перехватчик — за их уничтожение.

Ранее российские бойцы с помощью дрона вывели сдавшегося в плен военного ВСУ.