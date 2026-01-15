Размер шрифта
На Камчатке мужчину раздавил упавший с крыши снег

В Камчатском крае после схода снега с крыши не выжил мужчина
В Камчатском крае в результате схода снега с крыши многоквартирного дома не выжил мужчина. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба правительства.

«В Петропавловске-Камчатском сегодня, 15 января 2026 года, по адресу Советская, 16, со скатной крыши многоквартирного дома произошел сход снега, который накрыл находящегося под крышей мужчину», — сказал он.

По словам министра, прибывшие спасатели обнаружили тело под завалом — в момент инцидента мужчина откапывал свой автомобиль.

1 января в Перми на ребенка с кровли многоквартирного дома обрушилась глыба снега и льда. По данным СУ СК России по региону, школьник получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о состоянии несовершеннолетнего не поступало.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее снежная глыба рухнула на голову уфимскому подростку.

