На Западе сообщили о движении авианосцев США в сторону Ближнего Востока

Ударная группа авианосцев США направляется из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Об этом в соцсети X сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на источник.

«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», — написала она.

При этом, по словам журналистки, на передислокацию американских судов потребуется около недели.

14 января Reuters со ссылкой на европейских чиновников и источник в израильском правительстве писало, что США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа. По данным агентства, президент США Дональд Трамп уже принял такое решение.

На фоне эскалации США начали сокращать персонал на своей крупнейшей базе в Катаре — Аль-Удейд. Иран, в свою очередь, предупредил соседей по Персидскому заливу об ответных ударах по их территориям в случае американской атаки. Трамп ранее призвал протестующих в Иране «захватывать учреждения» и пообещал им помощь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио обсудил с Нетаньяху возможный ответ США на ситуацию в Иране.