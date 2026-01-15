Размер шрифта
Общество

Переговоры по авиасообщению между Москвой и Улан-Батором продолжаются

Минэкономразвития: переговоры по прямым рейсам между Москвой и Улан-Батором идут
Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия продолжает переговоры с Монголией по возобновлению прямого авиасообщения между Улан-Батором и Москвой, также на повестке запуск рейсов в Бурятию. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Переговоры с монгольской стороной идут, и есть интерес по запуску прямого сообщения не только с Москвой, но и с нашими регионами – в том числе с Бурятией», — сказал он.

Кондратьев подчеркнул, что этот вопрос находится в проработке на региональном уровне.

В настоящее время Россию и Монголию связывают рейсы, которые выполняют только российские перевозчики в Улан-Батор из Иркутска и Красноярска. В июне 2025 года замглавы Росавиации Алексей Буевич заявил, что между странами уверенно растет турпоток.

Он отметил, что развитие авиаперевозок способствует дальнейшему укреплению российско-монгольского сотрудничества. По словам Буевича, расширение географии полетов имеет важное значение для граждан обоих государств.

Ранее Минтранс подтвердил, что Россия не планирует закрывать авиасообщение с Венесуэлой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624523_rnd_6",
    "video_id": "record::4ce729ef-eb9d-4c51-ab33-be0a5c9aaa6d"
}
 
