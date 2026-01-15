И. о. президента Венесуэлы поговорила по телефону с Трампом

Родригес и Трамп обсудили нерешенные вопросы в отношениях Венесуэлы и США

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес обсудила по телефону с американским лидером Дональдом Трампом «нерешенные вопросы» в отношениях между странами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Родригес, разговор, который проходил «в атмосфере взаимного уважения», получился продолжительным и продуктивным.

«Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», — написала она.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение было объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера.

Дональд Трамп заявил, что США могли бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станут этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме высказались о сотрудничестве властей Венесуэлы с США.