Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

И. о. президента Венесуэлы поговорила по телефону с Трампом

Родригес и Трамп обсудили нерешенные вопросы в отношениях Венесуэлы и США
Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui/Global Look Press

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес обсудила по телефону с американским лидером Дональдом Трампом «нерешенные вопросы» в отношениях между странами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Родригес, разговор, который проходил «в атмосфере взаимного уважения», получился продолжительным и продуктивным.

«Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», — написала она.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение было объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера.

Дональд Трамп заявил, что США могли бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станут этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме высказались о сотрудничестве властей Венесуэлы с США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624283_rnd_6",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+