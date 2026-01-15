Россиянам рассказали, какой кофе взбодрит лучше всего после праздников

Какой кофе действительно помогает проснуться, прийти в тонус и вернуть ресурсное состояние? Об этом «Газете.Ru» рассказала Дарья Соболева, руководитель бренд-бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

По ее словам, вокруг кофе и кофеина существует множество мифов. Один из самых распространенных заключается в том, что крепкий вкус напитка обеспечивает наиболее тонизирующий эффект. Но на самом деле интенсивность вкуса и реальное содержание кофеина зачастую не совпадают.

«Многие считают, что чем больше в напитке ощущается горчинка, тем он крепче. Но это всего лишь вкусовая характеристика, которая зависит от обжарки, способа приготовления и мастерства бариста. Кофеин же проявляет себя иначе: его содержание определяется несколькими факторами, и далеко не всегда самый терпкий и насыщенный кофе дарит максимальный заряд бодрости», — отметила Соболева.

Прежде всего значение имеет вид кофейного зерна. Именно здесь кроется одно из ключевых различий, которое помогает разобраться в реальной «крепости» напитка.

Робуста — лидер по содержанию кофеина (в среднем от 2 до 3,5%). Его в этих зернах почти в два раза больше, чем в арабике, поэтому напитки на их основе дают более выраженный эффект бодрости. Вкус у робусты резкий, терпкий, с заметной горчинкой.

«Может показаться, что стереотип о связи горечи и крепости подтверждается, но на самом деле робуста составляет лишь около трети мирового рынка кофе, и случайно «наткнуться» на нее не так просто. К тому же ее редко используют в чистом виде. Поэтому если ваш кофе горчил, скорее всего, причина была в степени обжарки или способе приготовления», — пояснила Соболева.

Арабика — самый популярный вид зерен, который занимает почти 70% мирового кофейного рынка. Она содержит меньше кофеина по сравнению с робустой, при этом ценится за вкусовое многообразие и сбалансированность оттенков. Более того, существует разновидность арабики с еще более низким содержанием кофеина, что делает ее отличным выбором для тех, кто чувствителен к бодрящему эффекту, но не готов отказываться от вкуса.

Не меньше стереотипов связано и со степенью обжарки. Часто считают, что темная обжарка бодрит сильнее, однако в первую очередь она влияет на вкус и аромат, а не на уровень кофеина.

«Темная обжарка формирует особый характер кофе — «утяжеляет», делает его более плотным и насыщенным. Но это вопрос вкусового восприятия. Поэтому не стоит ориентироваться на горчинку как на показатель высокого содержания кофеина», — подчеркнула Соболева.

Наконец, важную роль играет объем напитка. Один шот эспрессо кажется очень концентрированным, однако по общему количеству кофеина он может уступать большой чашке капучино или латте, где используется двойной шот. За счет молока крепость ощущается меньше, но эффект остается. Способ заваривания тоже имеет значение: чем больше воды проходит через кофе и чем дольше длится экстракция (то есть процесс отдачи вкуса и аромата), тем больше кофеина оказывается в чашке.

Таким образом, если вам нужен кофе, который действительно поможет взбодриться, стоит обращать внимание на несколько параметров:

— выбирайте бленды с добавлением робусты;

— учитывайте объем чашки и способ приготовления.

«Вся прелесть кофе заключается в том, что он не бывает одинаковым и универсальным — это всегда уникальная комбинация вкусов, ароматов, настроений и даже уровня бодрости. Если научиться разбираться в этих тонкостях, этот напиток откроется с самых неожиданных и приятных сторон», — заключила Соболева.

