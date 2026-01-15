Писториус усмотрел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру

Писториус: свитер Лаврова с надписью «СССР» является вызовом всему миру и США

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что надпись «СССР» на свитере министра иностранных дел России Сергея Лаврова является вызовом всему миру и США в частности. Об этом он написал в статье для газеты Zeit.

Писториус напомнил о свитере Лаврова, рассуждая о необходимости сохранения военного присутствия США в Европе в связи с якобы попытками России и Китая вытеснить американцев с континента.

«Притязания [России] на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова — это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — написал он.

По словам главы минобороны ФРГ, свитер российского министра является «примером ревизионизма», который входит в ДНК современной России, основанной на «советском наследии».

15 августа Сергей Лавров перед саммитом России и США прибыл в отель в Анкоридже в свитере челябинского бренда SelSovet с надписью «СССР». Позднее глава МИД России призвал не искать тайный смысл в толстовке.

Ранее Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера.