Трамп заявил о получении сведений о том, что в Иране не будут казнить протестующих

Соединенные Штаты получили информацию о прекращении убийств в Иране и отсутствии у властей Исламской республики планов по казням, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, убийства протестующих в Иране прекращаются, а смертная казнь противников правящего режима не планируется. Глава Белого дома подчеркнул, что эти сведения получены из надежных источников.

14 января сообщалось, что в Тегеране началась церемония похорон 100 человек, погибших в ходе протестов. Среди них как мирные жители, так и сотрудники правоохранительных органов.

За день до этого агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника, писало, что в ходе протестов в стране погибли две тысячи человек.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее сообщалось, что власти Ирана готовятся к радикальному внутреннему шагу ради обеспечения безопасности.