Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Директор Долиной объяснил причину переноса концерта в Петербурге

Директор Долиной Пудовкин: концерт в Петербурге перенесли из-за гастролей
Максим Богодвид/РИА Новости

Юбилейный концерт российской певицы Ларисы Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября из-за изменений в планах гастролей артистки. Об этом ТАСС рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, перенос произошел в связи с изменениями гастрольных планов.

Также был перенесен концерт в Московском международном Доме музыки (ММДМ), который должен был состояться 6 марта.

До этого музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что Лариса Долина может поставить на паузу концертную деятельность после переноса сольного концерта с февраля на ноябрь 2026 года. Он отметил, что на данный момент судьба этого шоу находится в подвешенном состоянии.

Продюсер также отметил, что пока неизвестно, состоится ли в ноябре перенесенный концерт Ларисы Долиной. Он рассказал, что это будет зависеть от того, как за время изменится отношение общества к артистке.

Ранее экс-солистка группы «Мираж» дала совет Ларисе Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624391_rnd_7",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+