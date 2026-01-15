Директор Долиной объяснил причину переноса концерта в Петербурге

Юбилейный концерт российской певицы Ларисы Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября из-за изменений в планах гастролей артистки. Об этом ТАСС рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, перенос произошел в связи с изменениями гастрольных планов.

Также был перенесен концерт в Московском международном Доме музыки (ММДМ), который должен был состояться 6 марта.

До этого музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что Лариса Долина может поставить на паузу концертную деятельность после переноса сольного концерта с февраля на ноябрь 2026 года. Он отметил, что на данный момент судьба этого шоу находится в подвешенном состоянии.

Продюсер также отметил, что пока неизвестно, состоится ли в ноябре перенесенный концерт Ларисы Долиной. Он рассказал, что это будет зависеть от того, как за время изменится отношение общества к артистке.

