Тревоги и переживания оказались «заразны» в кругу близких людей

Тревожное состояние одного человека в семье может незаметно передаваться другим и формировать напряженную атмосферу дома. О том, как сохранить эмоциональное здоровье и не «заразить» близких своими переживаниями, «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля, поделившись принципами психогигиены в семье.

Как объяснила специалист, эмоции действительно могут становиться «заразными». Наш мозг — социальный орган. Через систему зеркальных нейронов мы бессознательно считываем и повторяем эмоциональные состояния близких.

«Учащенный пульс, напряжение в лице, прерывистое дыхание — это не просто личные симптомы. Это сигналы, которые мозг ребенка, супруга или родителя автоматически сканирует и может интегрировать как собственную угрозу. Тревога распространяется не на уровне слов, а на уровне нейробиологии», — подчеркнула нейропсихолог.

Пуля отметила, что важную роль играет осознанность через тело, а не только через мысли. Префронтальная кора, отвечающая за осознание, часто запаздывает, поэтому тревогу важно улавливать раньше, чем она оформится в мысль. В этом помогает сканирование тела на признаки напряжения — в челюсти, плечах, животе — и вопрос к себе: «Что сейчас чувствует мое тело?». Такой подход переключает фокус с катастрофичных мыслей на физиологию и дает опору.

По словам нейропсихолога, не менее значима регуляция состояния до общения с близкими. Прежде чем говорить, важно привести нервную систему в более уравновешенное состояние, поскольку зеркальные нейроны будут отражать уже спокойствие. Для этого подходят техники, дающие мозгу сигнал безопасности: выдох длиннее вдоха, опора стопами в пол, сжимание и разжимание кулаков. Даже 90 секунд такого «перезапуска» способны изменить биохимию мозга.

Также специалист обратила внимание на то, что бесконтрольный выплеск тревоги перегружает мозг собеседника. Вместо этого стоит использовать структурированное, а не «сливное» общение, опираясь на формулу «Факт + Моя эмоция + Моя потребность/Действие». Такой способ взаимодействия создает предсказуемость, а не хаос, и снижает уровень напряжения в семье.

Отдельно Пуля подчеркнула важность установления сенсорных, а не только словесных границ. Если человек находится на взводе, его мозг не способен к эмпатичному диалогу. В этом случае важно прямо обозначить необходимость паузы для восстановления и дать себе время побыть в тишине. Это не отвержение, а забота об общем эмоциональном поле семьи.

Для поддержания благоприятной атмосферы нейропсихолог рекомендует создавать ритуалы совместной синхронизации в покое. Зеркальные нейроны нужно «тренировать» на отражение спокойствия, вводя регулярные простые практики — совместное чаепитие в тишине, короткие прогулки без гаджетов, параллельное творчество. Такой опыт формирует общее ощущение нейрологического покоя.

Если же лимбическая система постоянно работает в режиме тревоги, это может указывать на более глубокие проблемы. В таких случаях своевременное обращение к специалисту — нейропсихологу или психотерапевту — является не проявлением слабости, а формой заботы о здоровье. Это сравнимо с визитом к неврологу при головной боли, когда важно понять, как устроены нейронные пути стресса и как их перенастроить.

«Ваша тревога — не ваша вина, но ваша ответственность перед общей семейной нервной системой. Работая над своей регуляцией через тело и осознанность, вы не просто «не заражаете» близких. Вы буквально меняете атмосферу в доме, предлагая их зеркальным нейронам для отражения не хаос, а опору», — подчеркнула Пуля.

В завершении она отметила, что психогигиена в семье — это важный аспект эмоционального здоровья всех ее членов. Забота о собственном состоянии становится залогом гармонии и счастья в отношениях.

Ранее россиянам объяснили, можно ли поседеть от стресса.