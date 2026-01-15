Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Сидячая работа разрушает сосуды ног, предупредили россиян

Доктор Ширинбек: сидячая работа — один из ключевых факторов развития варикоза
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Многочасовая работа за компьютером незаметно «подтачивает» здоровье вен, способствуя развитию варикозной болезни. В зоне повышенного риска сегодня оказываются не только пожилые люди, но и офисные сотрудники, в том числе бухгалтеры, финансисты и IT-специалисты. Почему «компьютерный» варикоз стал одной из главных проблем XXI века и как офисный образ жизни влияет на состояние вен, «Газете.Ru» рассказал руководитель центра флебологии «СМ-Клиника», врач-флеболог, хирург, доктор медицинских наук Олими Ширинбек.

По словам эксперта, когда человек часами сидит в одном положении, мышцы голеней и стоп практически не задействованы. Это снижает их тонус и нарушает естественный механизм венозного оттока. В результате кровь в нижних конечностях застаивается, появляются отечность и знакомое многим ощущение тяжести в ногах.

«Венозная система ног устроена так, что кровь должна подниматься вверх, к сердцу, преодолевая силу тяжести. В этом процессе ключевую роль играют мышцы — они буквально «прокачивают» кровь, сжимая вены при движении. Когда человек мало двигается, этот механизм перестает работать эффективно: сосудистые стенки теряют эластичность, венозные клапаны ослабевают и перестают удерживать кровь. В результате вены сильно расширяются и деформируются», — пояснил Ширинбек.

По мере прогрессирования заболевания, отмечает врач, к тяжести в ногах добавляются другие симптомы — ночные судороги, онемение ног, чувство «ползания мурашек». Позже на коже появляются сосудистая «сетка» и узловатые образования. На начальных этапах эти изменения могут не доставлять дискомфорта, однако со временем их становится больше, а само заболевание переходит в более сложную форму, требующую серьезного лечения.

«Одно из наиболее частых осложнений варикоза — тромбофлебит. В моей практике немало историй, когда ко мне приходят люди с сильно распухшими венами на ногах, и по внешнему виду (набухание вен, покраснение или синюшность кожных покровов) сразу можно понять, что у них серьезные проблемы. Но тромбофлебит — это далеко не только некрасивый внешний вид. Это заболевание связано с воспалением венозных стенок и образованием тромбов, которые могут полностью перекрыть просвет в венах. А это уже очень опасное состояние», — прокомментировал флеболог.

Из всего вышесказанного нетрудно сделать вывод о том, что варикоз — это весьма серьезное заболевание вен. Однако, даже если вы работаете в офисе, привыкнув большую часть времени проводить сидя за монитором, избежать проблем со здоровьем можно. Врач посоветовал периодически давать ногам небольшую нагрузку, например делать легкую гимнастику — поднимать и опускать стопы, пока вы сидите, в течение дня вставать и немного ходить по офису. Главное, не сидеть несколько часов подряд в одном положении и тем более не запрокидывать ногу на ногу — это очень вредно для вен.

Если же признаки варикоза уже появились, откладывать визит к флебологу нельзя. Сейчас у врачей появились эффективные и малотравматичные инструменты, благодаря которым процесс лечения не доставляет особых неудобств.

Среди наиболее комфортных процедур в практике врача — клеевая облитерация вен. Методика основана на аккуратном склеивании больной вены специальным биоклеем — без наркоза, лазерного нагрева кожи и термических повреждений. Сама процедура длится не более 20 минут. По мнению Ширинбека, такой способ подходит пациентам любого возраста, в том числе и старшего, а также людям с сопутствующими хроническими заболеваниями. Он не привязан к определенному времени года, не требует наркоза, длительной реабилитации или ношения компрессионного белья.

Ранее врач объяснил, что делать, если вены «пульсируют».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622945_rnd_5",
    "video_id": "record::fb34cce0-f836-4994-bec4-6fc91e689084"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+