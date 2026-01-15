Сидячая работа разрушает сосуды ног, предупредили россиян

Многочасовая работа за компьютером незаметно «подтачивает» здоровье вен, способствуя развитию варикозной болезни. В зоне повышенного риска сегодня оказываются не только пожилые люди, но и офисные сотрудники, в том числе бухгалтеры, финансисты и IT-специалисты. Почему «компьютерный» варикоз стал одной из главных проблем XXI века и как офисный образ жизни влияет на состояние вен, «Газете.Ru» рассказал руководитель центра флебологии «СМ-Клиника», врач-флеболог, хирург, доктор медицинских наук Олими Ширинбек.

По словам эксперта, когда человек часами сидит в одном положении, мышцы голеней и стоп практически не задействованы. Это снижает их тонус и нарушает естественный механизм венозного оттока. В результате кровь в нижних конечностях застаивается, появляются отечность и знакомое многим ощущение тяжести в ногах.

«Венозная система ног устроена так, что кровь должна подниматься вверх, к сердцу, преодолевая силу тяжести. В этом процессе ключевую роль играют мышцы — они буквально «прокачивают» кровь, сжимая вены при движении. Когда человек мало двигается, этот механизм перестает работать эффективно: сосудистые стенки теряют эластичность, венозные клапаны ослабевают и перестают удерживать кровь. В результате вены сильно расширяются и деформируются», — пояснил Ширинбек.

По мере прогрессирования заболевания, отмечает врач, к тяжести в ногах добавляются другие симптомы — ночные судороги, онемение ног, чувство «ползания мурашек». Позже на коже появляются сосудистая «сетка» и узловатые образования. На начальных этапах эти изменения могут не доставлять дискомфорта, однако со временем их становится больше, а само заболевание переходит в более сложную форму, требующую серьезного лечения.

«Одно из наиболее частых осложнений варикоза — тромбофлебит. В моей практике немало историй, когда ко мне приходят люди с сильно распухшими венами на ногах, и по внешнему виду (набухание вен, покраснение или синюшность кожных покровов) сразу можно понять, что у них серьезные проблемы. Но тромбофлебит — это далеко не только некрасивый внешний вид. Это заболевание связано с воспалением венозных стенок и образованием тромбов, которые могут полностью перекрыть просвет в венах. А это уже очень опасное состояние», — прокомментировал флеболог.

Из всего вышесказанного нетрудно сделать вывод о том, что варикоз — это весьма серьезное заболевание вен. Однако, даже если вы работаете в офисе, привыкнув большую часть времени проводить сидя за монитором, избежать проблем со здоровьем можно. Врач посоветовал периодически давать ногам небольшую нагрузку, например делать легкую гимнастику — поднимать и опускать стопы, пока вы сидите, в течение дня вставать и немного ходить по офису. Главное, не сидеть несколько часов подряд в одном положении и тем более не запрокидывать ногу на ногу — это очень вредно для вен.

Если же признаки варикоза уже появились, откладывать визит к флебологу нельзя. Сейчас у врачей появились эффективные и малотравматичные инструменты, благодаря которым процесс лечения не доставляет особых неудобств.

Среди наиболее комфортных процедур в практике врача — клеевая облитерация вен. Методика основана на аккуратном склеивании больной вены специальным биоклеем — без наркоза, лазерного нагрева кожи и термических повреждений. Сама процедура длится не более 20 минут. По мнению Ширинбека, такой способ подходит пациентам любого возраста, в том числе и старшего, а также людям с сопутствующими хроническими заболеваниями. Он не привязан к определенному времени года, не требует наркоза, длительной реабилитации или ношения компрессионного белья.

