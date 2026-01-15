Стало известно, сколько могут получить россияне с появлением ребенка в семье

ТАСС: сумма выплат при рождении ребенка в России может превышать 3 млн рублей

Более 3 млн рублей в виде разных мер поддержки могут получить российские семьи с появлением ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

После индексации, которая произойдет 1 февраля, материнский капитал на первого ребенка будет составлять 737,2 тыс. рублей. Еще 237 тыс. доплаты положено на следующего ребенка.

До 955,8 тыс. рублей — пособие по беременности и родам. При осложнении или многоплодной беременности предельная сумма вырастает до 1 млн 65 тыс. рублей и 1 млн 324,5 тыс. рублей соответственно.

Более 1 млн рублей суммарно можно получить в виде пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Еще 29 тыс. рублей с 1 февраля будет составлять единовременное пособие при рождении ребенка.

До этого председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.