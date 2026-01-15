Размер шрифта
Наука

Сильная вспышка на Солнце продлилась 40 минут

ИПГ: на Солнце произошла сильная вспышка
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Вспышка класса М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

В 23:33 мск в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 40 минут, подчеркнули в институте.

12 января сообщалось, что ккрупный активный центр на Солнце, где уже произошли мощные вспышки, в ближайшее время выйдет на сторону, обращенную к Земле.

По данным ученых, на обратной стороне Солнца в течение последних нескольких дней наблюдалась активная область, в которой произошло как минимум две очень сильные вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. Специалисты уточнили, что в течение ближайших двух суток эта зона станет видна с Земли, после чего появится возможность детально оценить происходящие там процессы.Прогнозы на ближайшую неделю специалисты смогут составить только после того, как активная область станет доступна для прямых наблюдений.

Ранее ученый объяснил, как мощный взрыв на Солнце повлияет на Землю.

