Сильная вспышка на Солнце продлилась 40 минут

Вспышка класса М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

В 23:33 мск в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 40 минут, подчеркнули в институте.

12 января сообщалось, что ккрупный активный центр на Солнце, где уже произошли мощные вспышки, в ближайшее время выйдет на сторону, обращенную к Земле.

По данным ученых, на обратной стороне Солнца в течение последних нескольких дней наблюдалась активная область, в которой произошло как минимум две очень сильные вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. Специалисты уточнили, что в течение ближайших двух суток эта зона станет видна с Земли, после чего появится возможность детально оценить происходящие там процессы.Прогнозы на ближайшую неделю специалисты смогут составить только после того, как активная область станет доступна для прямых наблюдений.

