Intel зарегистрировала в РФ товарный знак для технологических и вычислительных услуг

Intel зарегистрировала в России товарный знак
Intel

Технологическая компания Intel зарегистрировала в России товарный знак. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что товарный знак связан с рядом технических средств и услуг для высокопроизводительных вычислений и интеллектуального анализа в области облачных технологий и искусственного интеллекта.

Заявка на регистрацию была подана в ноябре 2025 года в Роспатент. Товарный знак истекает в ноябре 2035 года.

Компания Intel приостановила свою деятельность в России и Белоруссии в 2022 году.

14 января сообщалось, что американская компания Apple зарегистрировала товарный знак в России. Заявка на регистрацию одноименного товарного знака поступила в ноябре 2023 года. Отмечается, что компания хочет оказывать в России образовательные и развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию, издавать книги, а также организовывать прокат кинофильмов.

В декабре китайская компания Xiaomi зарегистрировала в России два товарных знака, которые связаны в том числе с продуктами питания и услугами по добыче полезных ископаемых.

Ранее компания Samsung зарегистрировала товарные знаки в России.

