Наука

Врач рассказал об эффективном способе выявления рака легкого

Врач Яблонский: НДКТ-скрининг может спасти от рака легкого миллионы россиян
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Использование низкодозной компьютерной томографии (НДКТ-скрининга) для диагностирования рака легкого может спасти миллионы жителей России. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии Петр Яблонский.

Врач отметил, что сложность выявления рака легких обусловлена отсутствием нервных окончаний в нижних отделах дыхательной системы. Поэтому заболевание может долгое время не иметь симптомов, а отдельные проявления, такие как кашель или усталость, больные часто считают простудой или возрастными изменениями.

Поэтому врачи выступают за внедрение НДКТ-скрининга, который позволяет диагностировать рак легкого уже на первой стадии, что значительно повышает выживаемость пациентов и доводит ее до 92–98%.

12 декабря сообщалось, что в России разработали уникальную систему для ранней диагностики сердечной недостаточности.

Ранее были названы пять главных прорывов в лечении рака в России в 2025 году. 

