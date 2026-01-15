Врач рассказал об эффективном способе выявления рака легкого

Использование низкодозной компьютерной томографии (НДКТ-скрининга) для диагностирования рака легкого может спасти миллионы жителей России. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии Петр Яблонский.

Врач отметил, что сложность выявления рака легких обусловлена отсутствием нервных окончаний в нижних отделах дыхательной системы. Поэтому заболевание может долгое время не иметь симптомов, а отдельные проявления, такие как кашель или усталость, больные часто считают простудой или возрастными изменениями.

Поэтому врачи выступают за внедрение НДКТ-скрининга, который позволяет диагностировать рак легкого уже на первой стадии, что значительно повышает выживаемость пациентов и доводит ее до 92–98%.

