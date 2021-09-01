В кнопочных телефонах обнаружили вредоносные функции

Пользователь «Хабра» с ником ValdikSS обнаружил в кнопочных мобильных телефонах вредоносные функции. Как сообщается в посте, злоумышленники могут использовать устройства для отправки SMS и тайной пересылки данных владельцев по сети.

По итогам изучения гаджетов юзер выяснил, что производители добавляют в прошивку трояны и бэкдоры. Из-за них абоненты теряют деньги и могут без их ведома быть зарегистрированы в онлайн-сервисах. Автор исследования уточнил, что опасность представляют новые телефоны разных производителей в ценовом диапазоне от 600 до 1500 руб.

По его словам, скрытая отправка SMS на местный номер или выход в интернет производятся и для регистрации факта покупки устройства. Из-за этого важные данные о телефоне (IMEI-номер и IMSI SIM-карты) получает неизвестная организация или лицо.

ValdikSS посоветовал покупать телефоны проверенных мировых брендов, так как вероятность скрытых функций в них ниже. По его мнению, также стоит проверить отзывы на устройство перед покупкой.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года в России вырос спрос на кнопочные телефоны. Согласно статистике, было продано 3,1 млн кнопочных телефонов — на 6,7% больше, чем за тот же период годом ранее.