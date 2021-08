Far Cry 6 и новый Call of Duty показали в свежем трейлере Gamescom

Ведущий ежегодной выставки Gamescom 2021 Джефф Кейли опубликовал трейлер к церемонии открытия мероприятия Opening Night Live, сообщает портал Cybersport.

Ролик длится чуть больше минуты и представляет собой нарезку из готовящихся к релизу видеоигр. Зрителям показали самые крупные из 30 тайтлов, новости о которых представят на мероприятии.

Среди них Far Cry 6, Call of Duty: Vanguard, режиссёрская версия Death Stranding, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Psychonauts 2, The Dark Pictures: House of Ashes, Saints Row и многие другие.

Открытие выставки пройдет в онлайн формате 25 августа в 21:00 по Москве. За полчаса до этого начнется прешоу, где покажут премьеры новых тайтлов.