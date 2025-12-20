На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп не знает, принесет ли политическую выгоду его успех в экономике

Трамп не уверен, что его политика приведет к победе на промежуточных выборах
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп не уверен, смогут ли республиканцы сохранить контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в следующем году, поскольку некоторые из его экономических мер еще не в полной мере вступили в силу. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

В ходе интервью Трамп похвалил сам себя за привлечение многомиллиардных инвестиций в США, утверждая, что эти деньги помогут преобразовать американскую экономику. Однако он признал, что не может предсказать, принесет ли это политические выгоды республиканцам следующей осенью.

«Я не могу вам сказать. Я не знаю, когда все эти деньги поступят в продажу», — сказа он в ответ на вопрос о том, потеряют ли республиканцы контроль над Палатой представителей в ноябре.

Хотя экономика США стабильно росла с момента прихода Трампа к власти, выгоды от этого ощущались неравномерно, отмечает WSJ. Рост числа рабочих мест был вялым, уровень безработицы вырос, а повышение цен на многие товары и услуги повседневного спроса заставило многих американцев усомниться в том, что заявленный рост отражает их повседневную финансовую реальность.

Экономические проблемы помогли республиканцу одержать победу на выборах 2024 года, но с момента возвращения в Белый дом избиратели стали более негативно относиться к его действиям в отношении экономики.

«Я думаю, что к тому времени, когда нам придется говорить о выборах, а это через несколько месяцев, наши цены будут в порядке», — добавил Трамп, обвинив в инфляции демократов.

Ранее Трамп посмеялся в ответ на предложение уволить главу аппарата Белого дома.

