В США назвали ответственных за крушение самолета с российскими чемпионами

Правительство США признало ответственность в крушении самолета с фигуристами
true
true
true
close
Petty Officer 1st Class Brandon Giles/AP

Американское правительство признало, что действия авиадиспетчера и пилотов армейских вертолетов сыграли роль в столкновении пассажирского самолета и армейского вертолета, которое произошло в январе 2025 года рядом с Вашингтоном. Об этом пишет ESPN.

В ответе на иск, который подала одна из семей жертв, указано, что правительство США ответственно за катастрофу в том числе потому, что авиадиспетчер, который тогда дежурил, нарушил правила визуального разделения в ту ночь, а также за «неспособность пилотов армейских вертолётов сохранять бдительность, чтобы увидеть и избежать столкновения» с пассажирским самолетом.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 67 человек, включая экипаж. На борту вертолета были по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

На борту пассажирского авиалайнера находились несколько фигуристов-юниоров, их родителей и тренеров. Среди россиян в списке оказались фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами в США. Они не выжили. У Шишковой и Наумова остался сын — Максим Наумов, фигурист, катающийся под флагом США.

Ранее бывшего российского фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили по делу о насилии.

