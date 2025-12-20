Турция приняла допмеры защиты на фоне угроз от беспилотников

Турция приняла меры защиты против отклоняющихся от курса БПЛА в Черном море

Турция приняла дополнительные меры защиты энергетических объектов в Черном море на фоне угроз от беспилотников в Черном море. Об этом сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, передает ТАСС.

«Мы разработали и внедрили меры против БПЛА, отклоняющихся от курса или теряющих управление, а также против угроз, которые могут исходить из-под воды», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что «продолжающаяся война между Россией и Украиной предполагает интенсивное использование БПЛА» обеими сторонами. Эта ситуация представляет большую опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в регионе, добавил Гюлер.

19 декабря в провинции Коджаэли на западе Турции упал беспилотник. Предварительно, речь идет о российском БПЛА «Орлан - 10».

15 декабря в министерстве обороны Турции заявили об уничтожении истребителем F-16 сбившегося с курса беспилотника, который приближался к воздушному пространству страны.

Ранее Румыния атаковала морской дрон ВСУ в Черном море.