На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция приняла допмеры защиты на фоне угроз от беспилотников

Турция приняла меры защиты против отклоняющихся от курса БПЛА в Черном море
close
Reuters

Турция приняла дополнительные меры защиты энергетических объектов в Черном море на фоне угроз от беспилотников в Черном море. Об этом сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, передает ТАСС.

«Мы разработали и внедрили меры против БПЛА, отклоняющихся от курса или теряющих управление, а также против угроз, которые могут исходить из-под воды», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что «продолжающаяся война между Россией и Украиной предполагает интенсивное использование БПЛА» обеими сторонами. Эта ситуация представляет большую опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в регионе, добавил Гюлер.

19 декабря в провинции Коджаэли на западе Турции упал беспилотник. Предварительно, речь идет о российском БПЛА «Орлан - 10».

15 декабря в министерстве обороны Турции заявили об уничтожении истребителем F-16 сбившегося с курса беспилотника, который приближался к воздушному пространству страны.

Ранее Румыния атаковала морской дрон ВСУ в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами