Владимира Молчанова пятый раз за год госпитализировали с болями в животе

Телеведущего Владимира Молчанова уже пятый раз за год госпитализировали с резкими болями в животе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 75-летнего журналиста увезли в больницу в состоянии средней тяжести в начале декабря. Утверждается, что к врачам он поступил похудевшим, с почти потерянным голосом и жалобами на сильные боли в желудке.

Ведущему сняли воспаление, стабилизировали состояние и через неделю отпустили домой. Сейчас аппетит к Молчанову вернулся, он набрал пять килограммов.

Летом его госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

В 2021 году mk.ru сообщал о том, что Молчанову предстоит дорогостоящая операция на фоне тяжелой болезни печени. По данным Mash, в те годы телеведущий пережил пересадку печени из-за рака, а уже в 2022-м он перенес инфаркт.

Владимир Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы «До и после полуночи» на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Он имеет несколько наград «ТЭФИ».

