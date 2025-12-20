На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы сроки первого полета самолета «Байкал» с российским двигателем

Первый полет самолета «Байкал» с российским двигателем будет в ближайшее время
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета «Байкал» (ЛМС-901) с российским двигателем ВК-800 будет осуществлен в ближайшее время. Об этом сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

В ведомстве рассказали, что АО «УЗГА» изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800. Испытания двигателя уже выполнены в составе летающей лаборатории Як-40.

В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета «Байкал» с российским двигателем.

Президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, что сегодня РФ нуждается в самолете для региональных перевозок.

В мае генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин сообщил, что самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить от 220 до 340 млн рублей. Его стоимость будет сопоставима с американским одномоторным самолетом Cessna Grand Caravan.

Ранее казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214.

