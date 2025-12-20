На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд Пакистана приговорил бывшего премьера Имрана Хана и его жену к новым срокам

Dawn: экс-премьер Пакистана Хан получил еще 17 лет тюрьмы по делу о коррупции
Akhtar Soomro/Reuters

Суд Пакистана приговорил бывшего премьера страны, лидера партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, уже находящегося в заключении, к дополнительным 17 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщила крупнейшая англоязычная газета Пакистана Dawn.

Его супруга Бушра Биби также получила 17 лет лишения свободы. В постановлении суда отмечается, что при вынесении приговора были учтены почтенный возраст Хана и пол его жены, что позволило назначить менее строгое наказание.

Следствие установило, что в мае 2021 года Хан, используя служебное положение, получил ювелирные изделия в подарок от правительства Саудовской Аравии, не передал их в государственное хранилище и оплатил за них примерно в 14 раз меньшую цену, чем их реальная стоимость. Суд признал его виновным по нескольким статьям, включая служебное преступление, и наложил штраф, который в случае неоплаты увеличит срок заключения.

В партии «Движение за справедливость» уже осудили новый приговор, заявив, что он не основан на достоверных доказательствах. Сам Хан ранее утверждал, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы сместить его с поста премьера из-за независимой внешней политики, ориентированной на Китай и Россию.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар пояснил, что новый срок начнет отбываться после завершения предыдущего. В январе 2025 года Хан был приговорен к 14 годам тюрьмы по другому делу о коррупции, а его жена — к семи годам.

Имран Хан занимал пост премьера с 2018 года и был отстранен парламентом страны в апреле 2022 года после вынесения вотума недоверия. С 2023 года суд неоднократно признавал его виновным по различным пунктам обвинений в коррупции.

Ранее сообщалось, что Пакистан тайно поставляет оружие Киеву в обмен на помощь США.

