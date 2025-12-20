Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) валили деревья и наспех сооружали из них баррикады на дорогах центральных улиц Красноармейска в Донецкой народной республике, чтобы замедлить продвижение российской армии. Об этом заявил РИА Новости разведчик группировки «Центр» с позывным «Шуба».

По его словам, украинские военные ожидали, что российские бойцы зайдут в город на технике и застрянут среди завалов, и их сожгут противотанковыми комплексами.

Но военнослужащие ВС РФ поступили хитрее и штурмовали пехотой, в итоге все баррикады ВСУ оказались бесполезны, рассказал «Шуба».

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что военнослужащие взяли под контроль Красноармейск.

19 декабря в ходе прямой линии Путин назвал Красноармейск важным плацдармом для дальнейшей наступательной операции Вооруженных Сил России. По его словам, Украина предпринимает безуспешные попытки вернуть хотя бы часть населенного пункта, однако несет серьезные потери.

Ранее Путин заявил о взятии Красного Лимана в ближайшее время.