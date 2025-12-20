Российские военнослужащие уничтожили в районе города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) американский БТР и 12 украинских бойцов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

Глава республики подчеркнул, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» и 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца успешно выбивают украинские формирования «из последнего оплота бандитского киевского режима на территории ДНР».

По его информации, российские разведчики обнаружили передвижение украинских бойцов и бронетранспортера «М-113» американского производства, а группа операторов БПЛА полка «Север-Ахмат» под командованием полковника Зайнди Зингиева нанесла по ним серию ударов FPV-дронами.

В результате слаженных действий наших военнослужащих 12 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы, сообщил Кадыров.

20 декабря Минобороны РФ сообщило, что расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили позиции ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донбассе.

Ранее украинские аналитики заявили об увеличении «серой зоны» вокруг Димитрова.