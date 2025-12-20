На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров показал кадры ликвидации американского БТР и бойцов ВСУ на Донбассе

Кадыров показал кадры уничтожения бойцов ВСУ в Константиновке FPV-дронами
true
true
true

Российские военнослужащие уничтожили в районе города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) американский БТР и 12 украинских бойцов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

Глава республики подчеркнул, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» и 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца успешно выбивают украинские формирования «из последнего оплота бандитского киевского режима на территории ДНР».

По его информации, российские разведчики обнаружили передвижение украинских бойцов и бронетранспортера «М-113» американского производства, а группа операторов БПЛА полка «Север-Ахмат» под командованием полковника Зайнди Зингиева нанесла по ним серию ударов FPV-дронами.

В результате слаженных действий наших военнослужащих 12 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы, сообщил Кадыров.

20 декабря Минобороны РФ сообщило, что расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили позиции ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донбассе.

Ранее украинские аналитики заявили об увеличении «серой зоны» вокруг Димитрова.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами