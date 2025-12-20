Посол Палестины рассказал о попытке Израиля переселить палестинцев из сектора Газа

Нофаль: Израиль при поддержке США пытается выселить палестинцев в другие страны

Израиль продолжает попытки по выселению палестинцев из сектора Газа в другие страны при поддержке США. Об этом ТАСС рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Уже имели место конкретные случаи, реализованные через различные организации, включая переселение около 200 граждан в Южно-Африканскую Республику, а также в другие страны», — сказал он.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.