Орбан назвал «военной логикой» выдачу кредита на €90 млрд Украине

Орбан назвал узаконенной военной логикой Брюсселя выдачу ЕС кредита Украине
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Впервые за всю историю Евросоюза (ЕС) 24 государства предоставили военный кредит стране за пределами блока. При этом выплата займа привязана не к экономическому росту государства, а к «военной победе», написал на своей странице в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это не логика мира, но логика войны – военная логика Брюсселя – становится узаконенной», — отметил в своей публикации венгерский политик.

Орбан также добавил, что поражение в конфликте будет также означать финансовые убытки для европейских стран и подчеркнул, что Венгрия не принимает участие в инициативах, затягивающих войну на Украине, назвав такой подход «стратегической трезвостью».

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее в МИД РФ назвали главного спонсора Украины.

Санкции против России
