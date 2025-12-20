Внучка под наркотиками забила бабушку из-за долгов по ЖКХ

Жительница Калининграда пойдет под суд за нападение на собственную бабушку, спасти избитую пенсионерку не удалось. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

По данным следствия, взрослая внучка проживала вместе со своей 80-летней бабушкой. Женщина регулярно избивала пенсионерку и издевалась над ней. В одни из дней родственницы поссорились.

Обвиняемая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе очередной ссоры из-за долгов за ЖКХ нанесла бабушке как минимум два удара в область головы. Спасти пострадавшую не удалось. В отношении калининградки было возбуждено два уголовных дела, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого в Калининграде мужчина избил пожилую соседку по коммуналке. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил пенсионерку в область груди, у пожилой женщины диагностировали закрытый перелом ребра. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбургской области пенсионерка избила соседа лопатой из -за ссоры.