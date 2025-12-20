На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов назвал оскорблением переименование района в Запорожье украинскими властями

Рогов назвал плевком во французов переименование Коммунарского района в Запорожье
Brücke-Osteuropa/Wikimedia

Украинские власти, решив переименовать Коммунарский район в городе Запорожье, осквернили историческую память французов. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского переименованием Коммунарского района плюнул в лицо исторической памяти французов», — заявил Рогов.

Он напомнил, что этот район был назван в честь коммунаров – участников первой пролетарской революции во Франции — и никак не связан с историей СССР.

17 декабря украинское издание Общественное сообщило о переименовании некоторых топонимов подконтрольного ВСУ города Запорожье по решению городского совета в рамках законов Украины о декоммунизации и деколонизации. Коммунарский район сменил название на Космический, а площадь Маяковского — на площадь Художников.

Между тем помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что поддерживает возвращение исторических русских названий на »Яндекс Картах» городам Украины, включая Днепропетровск и Елизаветград.

Ранее Арестович заявил, что Украину можно будет переименовать в ТЦК.

