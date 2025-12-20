На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны пять спорных вопросов, мешающие урегулированию на Украине

WSJ назвала пять препятствий, мешающих урегулированию конфликта на Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине ведется уже несколько недель, однако до окончательного соглашения еще далеко из-за расхождения Москвы и Киева по пяти важным вопросам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Первое разногласие касается территориального вопроса – Россия настаивает на выводе ВСУ с Донбасса, в то время как Киев отвергает это условие. Также нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО, поскольку Москва выступает против вступления республики в военный блок.

Также не удается договориться о численности ВСУ, контроле над Запорожской АЭС и статусе русского языка на Украине после установления мира.

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По его словам, в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». Сейчас Киев «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям.

Ранее Зеленский призвал «наказать» Россию.

