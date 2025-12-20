На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кинологи составили топ любимых собак россиян в 2025 году

Немецкий шпиц признан самой популярной породой собак в России в 2025 году
BORINA OLGA/Shutterstock/FOTODOM

Немецкий шпиц стал самой востребованной породой собак среди россиян в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС представители Российской кинологической федерации (РКФ).

В тройку лидеров также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк. В десятку популярных пород также попали пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер. В федерации отметили, что первые три позиции рейтинга остаются неизменными уже несколько лет.

Особое внимание привлек рост популярности пуделя, который поднялся на две позиции и занял четвертое место. Эксперты РКФ объяснили это сочетанием факторов: высокой приспособляемостью породы к городским условиям, отсутствием сильного запаха, минимальной линькой, высоким интеллектом и легкостью в обучении. Также влияние на рост популярности оказали медиа и социальные сети.

Десятку замкнул джек-рассел-терьер, который в этом году вытеснил сибу. Кинологи отметили, что эта порода подходит для активных людей и может комфортно жить в городской квартире при достаточных физических нагрузках, тогда как сиба требует регулярной дрессировки и больше приспособлена к жизни за городом.

Президент РКФ Владимир Голубев подчеркнул, что лидерство компактных пород отражает потребности городских жителей в собаках, легко адаптирующихся к квартирным условиям. При этом он отметил, что интерес к крупным породам также сохраняется, что говорит о готовности россиян брать на себя ответственность за более требовательных питомцев.

Ранее россияне стали чаще покупать новогодние подарки питомцам.

