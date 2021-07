Раскрыта секретная «пасхалка» в Android 12

Портал 9to5Google раскрыл «пасхалку», которая спрятана в операционной системе Android 12. Речь идет о небольшом сюрпризе для пользователя, который варьируется от версии к версии.

Несмотря на то, что Android 12 пока еще не была запущена для широкого потребителя, пользователи бета-версии уже получили возможность увидеть, какую «пасхалку» подготовили разработчики. Ее можно найти в «Настройках», в пункте «О телефоне» после нескольких последовательных нажатий на строку «Версия Android».

После этих действий пользователь увидит часы в новом дизайне Material You, стрелки которых можно перемещать. Если установить время на 12 часов, пользователь увидит стилизованный логотип с цифрой «12», вписанной в круг.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала об официальной презентации операционной системы Android 12.

