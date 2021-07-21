Сенсорные экраны могут исчезнуть из-за нехватки ресурсов

Ученые из Сиднейского университета предполагают, что производство сенсорных панелей и другой техники может прекратиться в будущем из-за невозобновляемости индия, пишет The Next Web.

Индий — прозрачный металл, который обладает электропроводящими свойствами. Благодаря этим свойствам он является основным ресурсом, необходимым для разработки сенсорных экранов и солнечных батарей.

Однако этот материал находится в постоянно растущем дефиците.

По словам ученых, индий не возобновляем и в природе встречается в малых количествах. Кроме того, почти весь индий в мире является побочным продуктом добычи цинка, спрос на который снижается.

При этом потребность в сенсорных панелях и экранах, которые нужны для производства техники, постоянно растет, что может только усугубить нехватку индия в будущем.

Как сообщается, ученые уже работают над созданием альтернативных материалов, чтобы избежать исчезновения тачскринов.