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В приложении WhatsApp появилась новая функция

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Пользователи WhatsApp смогут присоединяться к групповым звонкам даже в процессе разговора, сообщается в блоге компании.

«Поскольку популярность групповых звонков продолжает расти, мы работаем над улучшением приложения для наших пользователей, при этом, конечно, по-прежнему обеспечивая безопасность и конфиденциальность сквозного шифрования <...> Возможность присоединиться к групповым вызовам привносит спонтанность и легкость личного общения», — говорится в сообщении.

Новая функция позволяет также выйти и снова зайти в разговор, если необходимо. «Мы также сделали так, что на экране будет отображаться информации о звонке, чтобы вы могли видеть, кто уже участвует в звонке, а кто был приглашен, но еще не присоединился», — рассказали в компании.

Если пользователю неудобно присоединиться к звонку, он может нажать «игнорировать», а после включиться в разговор.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp тестируется новая функция, которая позволяет пользователям использовать мессенджер без телефона. В настоящее время WhatsApp привязан к телефону пользователя, поэтому для работы веб-версии сервиса необходимо подключиться к смартфону. Однако если он разряжается, теряет сеть или находится слишком далеко от ПК, пользователь фактически теряет возможность пользоваться мессенджером. Именно эти проблемы призвана решить новая функция.

Однако специалист по безопасности антивирусной компании ESET Джейк Мур считает, что наличие сообщений на большем количестве устройств может быть потенциально опасным.

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