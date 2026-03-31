Al Jazeera: Иран решит судьбу войск США на острове Харк

Президент США Дональд Трамп может начать наземную операцию против Ирана и отправить военнослужащих на остров Харк, но вопрос об их возвращении будет решать уже Тегеран. С таким заявлением выступил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, передает телеканал Al Jazeera.

«Трамп может решить отправить свои войска на остров Харк... Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», — подчеркнул Ареф.

До этого Ареф предостерег страны от попыток захвата иранских островов в Персидском заливе, заявив, что все, кто на это решится, «попадут в ад». Он добавил, что любой, кто посягнет на территорию Ирана, столкнется с решительным и «вызывающим раскаяние» ответом.

21 марта американский лидер заявил, что рассматривает возможность захвата «нефтяного сердца» Ирана — острова Харк, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти. Таким образом Вашингтон хочет добиться снятия блокады с Ормузского пролива и усадить Тегеран за стол переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали наземное вторжение в Иран «стратегической катастрофой».