В эмирате Шарджа беспилотник врезался в здание телекоммуникационной компании

В эмирате Шарджа (ОАЭ) беспилотный летательный аппарат врезался в административное здание телекоммуникационной компании Thuraya Telecom. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального правительства в социальной сети Х.

Согласно заявлению, компетентные органы эмирата Шарджа ведут расследование обстоятельств происшествия, которое было вызвано атакой дрона, предположительно прибывшего из Ирана, на административное здание Thuraya Telecom в центральном регионе.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность непосредственного участия в конфликте с Ираном. На текущий момент речь идет о поддержке Соединенных Штатов, в частности, о предоставлении военных баз и оказании экономического давления. Однако в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде уже обсуждается возможность ввода войск. В Абу-Даби, хотя приоритет отдается санкционной политике, военное участие также не исключается. Вопрос о том, насколько глубоко страны Персидского залива будут вовлечены в возможный военный конфликт.

Ранее Иран атаковал bases в Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии, согласно заявлению КСИР.