Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В эмирате Шарджа беспилотник врезался в здание телекоммуникационной компании

Inna Varenytsia/Reuters

В эмирате Шарджа (ОАЭ) беспилотный летательный аппарат врезался в административное здание телекоммуникационной компании Thuraya Telecom. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального правительства в социальной сети Х.

Согласно заявлению, компетентные органы эмирата Шарджа ведут расследование обстоятельств происшествия, которое было вызвано атакой дрона, предположительно прибывшего из Ирана, на административное здание Thuraya Telecom в центральном регионе.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность непосредственного участия в конфликте с Ираном. На текущий момент речь идет о поддержке Соединенных Штатов, в частности, о предоставлении военных баз и оказании экономического давления. Однако в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде уже обсуждается возможность ввода войск. В Абу-Даби, хотя приоритет отдается санкционной политике, военное участие также не исключается. Вопрос о том, насколько глубоко страны Персидского залива будут вовлечены в возможный военный конфликт. Подробности в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран атаковал bases в Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии, согласно заявлению КСИР.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!