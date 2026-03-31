Ветврач объяснил, как понять, что ваш питомец «симулирует», чтобы получить внимание

У животных поведение формируется через ассоциации и закрепление опыта. Если питомец однажды получил повышенное внимание, лакомство или освобождение от нежелательной активности в момент недомогания или дискомфорта, он может воспроизводить похожие поведенческие сигналы в дальнейшем. Однако это не обман и не «симулирование», а выученная реакция.

Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов.

«Отличить реальное заболевание от поведенческого запроса на внимание можно по ряду признаков. Настоящее недомогание, как правило, сопровождается объективными физиологическими изменениями: снижением или потерей аппетита, вялостью, повышенной жаждой или отказом от воды, рвотой, диареей, изменением температуры тела, нарушением дыхания, хромотой, болезненной реакцией на прикосновения. Животное меньше реагирует на привычные стимулы, избегает активности даже при попытке вовлечь его в игру или предложить лакомство», — объяснил он.

Поведенческая реакция, напротив, часто ситуативна и избирательна.

«Например, питомец может «хромать» или выглядеть апатичным в присутствии хозяина, но забывать о симптомах, если его что-то заинтересовало — звук корма, прогулка, появление другого животного. Аппетит и уровень энергии при этом сохраняются, сон и физиологические функции остаются в норме. Также такие проявления нередко возникают в периоды изменений — переезд, появление нового члена семьи, сокращение времени общения», — сказал Давыдов.

Важно помнить, что даже если симптомы выглядят непостоянными, первично всегда следует исключить медицинскую причину. Многие заболевания на ранних стадиях проявляются нестабильно. Самостоятельно интерпретировать поведение как «манипуляцию» рискованно: пропущенные боли или внутренние нарушения могут привести к осложнениям.

«Оптимальный подход — наблюдать за питомцем в динамике и оценивать общее состояние, а при сомнениях обращаться к ветеринарному специалисту. Если медицинские причины исключены, корректировка режима, увеличение качественного взаимодействия и поведенческая работа с животным помогут снизить проявления нежелательного поведения», — резюмировал он.

