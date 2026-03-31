Развеян миф о необходимости приема конских дон витамина D

Врач Тананакина: профилактическая суточная доза витамина D составляет 600–800 МЕ
Существует мнение, что для профилактики дефицита витамина D в сутки взрослым нужно принимать до 2000, а иногда и до 4000 МЕ (международная единица). Однако на самом деле профилактическая суточная доза витамина D составляет не более 600–800 МЕ, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Наталия Тананакина.

Витамин D (в основном в форме холекальциферола — D3 и эргокальциферола — D2) участвует в усвоении кальция и фосфора в кишечнике, что критически важно для формирования и поддержания прочности костной ткани. Кроме того, он влияет на функции иммунной системы, регулирует рост клеток и участвует в противовоспалительных процессах.

«Витамин D обязательно стоит принимать взрослым, особенно в осенне-зимний период и весной, когда синтез в коже под действием солнца минимален. У взрослых дефицит витамина D ассоциирован с повышенным риском остеопороза, мышечной слабости, депрессии, а также сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно современным рекомендациям, суточная доза для профилактики у взрослых составляет 600–800 МЕ (15–20 мкг), а при подтвержденном дефиците — значительно выше, под контролем врача. Однако важно помнить: прием витамина D целесообразен только при подтвержденной или вероятной недостаточности, так как при нормальном уровне (31–100 нг/мл 25(OH)D) дополнительное введение не приносит терапевтического эффекта», — заметила врач.

При этом терапевтические дозы при выраженном дефиците могут достигать 2000–4000 МЕ/сутки, но только под врачебным контролем. Детям, по словам врача, дозировка подбирается индивидуально, но в среднем составляет 400–1000 МЕ в день в зависимости от возраста и клинической ситуации.

«Витамин D — жирорастворимый, поэтому избыток не выводится с мочой, а накапливается в жировой ткани и печени. Передозировка (гипервитаминоз D) приводит к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови, что может вызвать тошноту, рвоту, запоры, нарушения сердечного ритма, отложение кальция в почках, сосудах и мягких тканях, почечную недостаточность», — заключила доктор.

