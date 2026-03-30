Белый дом прокомментировал доставку нефтепродуктов из России на Кубу

Белый дом: США рассмотрят каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу отдельно

США будут рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после прибытия на остров судна из РФ.

«В политике в отношении санкций не произошло никаких изменений, поэтому можно ожидать, что на территорию Кубы будет направляться больше танкеров. В настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно», — сказала она.

30 марта сообщалось, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

20 марта минфин США включил Кубу в перечень стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

Ранее США позволили поставлять российскую нефть на Кубу.