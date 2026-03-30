Белый дом прокомментировал доставку нефтепродуктов из России на Кубу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Белый дом: США рассмотрят каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу отдельно
Reuters

США будут рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после прибытия на остров судна из РФ.

«В политике в отношении санкций не произошло никаких изменений, поэтому можно ожидать, что на территорию Кубы будет направляться больше танкеров. В настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно», — сказала она.

30 марта сообщалось, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

20 марта минфин США включил Кубу в перечень стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

Ранее США позволили поставлять российскую нефть на Кубу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
